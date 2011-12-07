Экс-игрок «Рубина» продолжит карьеру в «Оренбурге»

31-летний полузащитник Денис Ткачук подписал однолетний контракт с «Оренбургом», сообщает официальный сайт клуба. В межсезонье он на правах свободного агента ушёл из «Крыльев Советов», а последний сезон провёл в аренде в «Роторе».

Ткачук известен по выступлениям за «Рубин» на протяжении полутора сезонов. Полузащитник успел сыграть в 34 матчах во всех турнирах, забить три гола и отдать три голевые передачи. За «Ротор» Ткачук провёл 18 матчей и набрал 3+4 по системе «гол+пас», а также помог клубу из Волгограда выйти в РПЛ.