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Экс-игрок «Рубина» продолжит карьеру в «Оренбурге»

Ранее футболист выступал на правах аренды за «Ротор».

31-летний полузащитник Денис Ткачук подписал однолетний контракт с «Оренбургом», сообщает официальный сайт клуба. В межсезонье он на правах свободного агента ушёл из «Крыльев Советов», а последний сезон провёл в аренде в «Роторе».

Ткачук известен по выступлениям за «Рубин» на протяжении полутора сезонов. Полузащитник успел сыграть в 34 матчах во всех турнирах, забить три гола и отдать три голевые передачи. За «Ротор» Ткачук провёл 18 матчей и набрал 3+4 по системе «гол+пас», а также помог клубу из Волгограда выйти в РПЛ.

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