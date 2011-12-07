Концерн «Калашников» отсудил полмиллиона рублей у фабрики «ЗаряД»

Арбитражный суд РТ постановил взыскать 500 тысяч рублей с челнинского ООО «ЗаряД» по иску концерна «Калашников», сообщают РИА Новости со ссылкой на резолютивную часть решения суда.

«Калашников» подал иск, в котором требовал взыскать с ответчика более 4,5 миллиона рублей компенсации за нарушение своих прав на товарный знак «АК 12». Под этой маркировкой татарстанская фабрика выпускает клюшки. Иск концерна был удовлетворён частично.

Ранее «Калашников» уже судился с фабрикой: это произошло в 2019 году. Тогда стороны пришли к мировому соглашению, по условиям которого «ЗаряД» выплатил истцу 100 тысяч рублей за период бездоговорного использования брендов и еще 100 тысяч рублей — за разрешение использовать их до конца 2019 года.

Согласно данным ЕГРЮЛ, 25% ООО «ЗаряД» принадлежит капитану «Ак Барса» Данису Зарипову.