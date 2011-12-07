«Рубин» обыграл ЦСКА впервые с 2017 года

Болельщики казанского клуба увидели первую победу в новом сезоне, воспрянувшего духом Дюпина и дебют сразу двух новичков.

В четвертом туре РПЛ «Рубин» гостил в Москве у ЦСКА. Волей календаря предыдущий матч на стадионе на 3-й Песчаной улице проходил 12 июля. Тогда казанцы спасли встречу за две минуты до конца основного времени благодаря пенальти (1:1). А вечером минувшей субботы удача гостям вновь улыбнулась под занавес матча. К слову, побед над армейцами клуб из столицы РТ не знал аж с августа 2017 года: тогда ЦСКА похоронил дубль Жонатаса. С той поры как отрезало — две ничьи и четыре поражения (одно из них в контрольном матче).

22 августа в составе «Рубина» наконец-то дебютировал Олег Шатов. Полузащитник переехал в Казань этим летом, но получил микроповреждение мышцы на тренировке и некоторое время потратил на восстановление формы.

Казанцы с первых минут предпочли избрать модель игры вторым номером, обостряя ситуацию через прессинг или быстрые контратаки. Но за первые полчаса встречи на память приходит разве что удар Игнатьева во внешнюю сторону сетки. Именно с удачной контратаки «Рубин» забил первый мяч: Солтмурад Бакаев в глубине поля отыграл стеночку с Олегом Шатовым и умчался на чужую половину. В это время защитник армейцев Виктор Васин потерялся в пространстве и вместо Бакаева предпочел перекрывать путь воздуху на правом фланге. Игрок казанцев не преминул воспользоваться такой щедростью и пробил Акинфеева — 1:0! Столь эпичная ошибка Васина (а оных у футболиста уже под второй десяток за карьеру) вполне может ему стоить места в составе.

Долго почивать на лаврах «Рубину» не пришлось: москвичи восстановили статус-кво через полторы минуты. Вездесущий в этот вечер Никола Влашич добыл своей команде угловой, с подачей справился Александр Зуев. Но мяч он выбил точно на Влашича — хорват положил снаряд в одно касание прямо в ворота. До конца первого тайма ЦСКА создал еще парочку опасных моментов, но подвела реализация.

После часа игры Слуцкий решил освежить группу игроков атаки, выпустив Деспотовича на острие и Макарова на правый фланг. Выход игроков чуть добавил градуса: то Оливер Абильдгор проверил Акинфеева на прочность метров с 35, то Кварацхелия замыкал подачу головой на дальней штанге. Развязка же случилась практически под финальный свисток в двух эпизодах. Поначалу чаша весов преимущества склонилась на сторону ЦСКА: Дюпин за несколько секунд сначала отбил удар Кристияна Бистровича, а затем успел отразить добивание мяча головой в противоположный угол в исполнении Адольфо Гаича. А через четыре минуты «Рубин» протащил мяч на половину поля хозяев: Деспотович скинул мяч на Макарова, а новичок Хван Ин Бом отвлек на себя защитника ЦСКА. Макаров решился на дальний выстрел с левой ноги — без шансов для Акинфеева, 2:1!

Впечатлила дебютная игра Шатова. Если Йевтич не всегда справлялся с ролью «десятки», то Олег за 75 минут на поле продемонстрировал крутой КПД: две ключевые передачи при точности пасов в 93%. Лучше точность в этот вечер была разве что у двух защитников — свои огрехи отработал Старфельт (98%), выжигал бровку Меркулов (95%).

После четырех туров в активе казанцев четыре очка и промежуточное 11 — 13-е место. Впереди плотный календарь в виде двух игр за четыре дня: 26 августа с «Уфой», 30 августа с «Тамбовом».