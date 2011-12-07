СМИ: «Локомотив» заинтересовался Игорем Коноваловым

«Локомотив» проявляет интерес к 24-летнему опорному полузащитнику Игорю Коновалову, сообщает «РБ-Спорт».

Московскому клубу сейчас необходимо прикрыть позицию опорного полузащитника игроком с российским паспортом, так как в самом начале матча 4-го тура РПЛ против «Спартака» разрыв передней крестообразной связки получил опорник «железнодорожников» Дмитрий Баринов.

В шорт-листе «Локо» находятся 24-летний Александр Трошечкин из «Химок» и Игорь Коновалов из «Рубина». Отметим, что Коновалов в августе этого года продлил контракт с казанским клубом до 2024 года. В текущем сезоне опорник появился на поле три раза, из них дважды начинал матч в стартовом составе.