БК «УНИКС» определился с соперниками для предсезонной подготовки

Баскетбольный клуб «УНИКС» начал подготовку к новому сезону. Помимо представления новичков и начала тренировочного процесса, команда определилась с предсезонными матчами, об этом сообщает информационное агенство «Татар-Информ».

Команда из столицы Татарстана 27 августа, 1 и 3 сентября на арене «Баскет Холл» встретится с ижевским клубом «Купол-Родники». Там же 7 сентября «УНИКС» сыграет с пермской «Пармой». 11-12 сентября подопечные Велимира Перасовича примут участие в предсезонном турнире в Стамбуле. Соперниками команды станут: местный «Фенербахче», «Монако» и Белградский «Партизан». 18-19 сентября в Москве впервые состоится розыгрыш первого Суперкубка лиги ВТБ. Помимо казанской команды участие в турнире примут: московский ЦСКА, питерский «Зенит» и краснодарский «Локомотив-Кубань».

В регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ 23 сентября казанцы примут дома «Локомотив-Кубань». В Евролиге «УНИКС» стартует 1 октября домашней игрой с «Зенитом».