Данис Зарипов: Мне очень хочется выиграть еще один Кубок Гагарина

Нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов рассказал в интервью Sport24 о причине подписания нового контракта с клубом из столицы Татарстана. Также легендарный 40-летний хоккеист заявил, что его не волнуют разговоры о возрасте.

«Подписание нового контракта с клубом? Тут ведь что главное — заинтересованность от клуба и желание играть в хоккей. В моей ситуации эти два фактора сошлись. С удовольствием ответил согласием на предложение „Ак Барса“. Мне очень-очень хочется выиграть еще один кубок», — признался Зарипов, также упомянув, что действующий тренер казанцев Квартальнов продолжал карьеру игрока в том же возрасте.

Вспомнил нападающий «Ак Барса» и про Радулова, Ковальчука и Дацюка, согласившись с интервьюером в вопросе про недостаток харизматичных личностей в КХЛ. Зарипов выразил мнение, что это лишь переходный этап и вскоре Лига получит новых ярких игроков.

Напомним, что Данис Зарипов за свою карьеру шесть раз становился чемпионом России и пять раз поднимал над головой Кубок Гагарина. В минувшем сезоне форвард провел за «Ак Барс» 40 игр (5 в плей-офф) и набрал 23 (7+16) очка результативности.