Дмитрий Кателевский и Иван Меховов из «Ак Барса» вызваны в молодежную сборную России по хоккею

Молодежная сборная России по хоккею (до 20 лет) определилась с составом на турнир четырех наций, который пройдет в Чехии с 26 по 28 августа. Как сообщает официальный сайт федерации хоккея России, в сборную вызваны 23 хоккеиста. Среди них два игрока казанского «Ак Барса»: нападающие Дмитрий Кателевский и Иван Меховов. Полностью список выглядит следующим образом.

Вратари: Егор Гуськов («Локомотив», Ярославль), Максим Моторыгин («Динамо», Москва), Захар Виноградов («Буран», Воронеж).

Защитники: Егор Савиков («Спартак», Москва), Михаил Березовский, Никита Смирнов («СКА», Санкт-Петербург), Семён Буйван («Трактор», Челябинск), Даниил Кузьмин (ЦСКА, Москва), Шакир Мухамадуллин («Салават» Юлаев», Уфа), Максим Федотов («Торпедо», Нижний Новгород).

Нападающие: Данил Авершин, Василий Пономарёв («Спартак», Москва), Семён Демидов («Витязь», Подольск), Иван Дидковский («Динамо», Москва), Никита Дишковский, Илья Иванцов, Даниил Лазутин («СКА», Санкт-Петербург), Дмитрий Зуган (ЦСКА, Москва), Кирилл Кадышев («Трактор», Челябинск), Дмитрий Кателевский, Иван Меховов («Ак Барс», Казань), Дмитрий Овчинников («Сибирь», Новосибирск), Павел Тютнев («Локомотив», Ярославль).

Напомним, что команду возглавляет Игорь Ларионов.

На соревнований сборная России сыграет: 26 августа в 20:30 с Швецией, 27 августа в 16:00 с Финляндией, 28 августа в 19:30 и командой Чехии. Все игры будут доступны на телеканале «Матч! Игра»

Турнир четырех наций является одним из подготовительных к молодежному чемпионату мира по хоккею. В этом сезоне он пройдет с 26 декабря 2021 года по 5 января 2022 года в канадских городах Эдмонтон и Ред-Дир.