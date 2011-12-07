Джордан Уил: Хоккей в России дает больше свободы действий

Нападающий «Ак Барса» Джордан Уил, который недавно пополнил ряды казанской команды, обозначил в интервью корреспонденту «Р-Спорт» различие между игровой динамикой канадского и российского хоккея.

«В Канаде игра очень сильно структурирована. Когда ты получаешь шайбу, то знаешь, что должен делать, куда ее отдать, куда покатиться и так далее. Все как роботы. В КХЛ больше свободы действий. Мне это нравится, но нужно время, чтобы привыкнуть», — заявил форвард «Ак Барса».

Также новичок казанцев лестно отозвался о местной кухне и отметил, что дорожное движение в столице республики его приятно удивило.

«Говорят, что в Казани жуткий трафик, но я сам водил машину по городу несколько дней и не сказал бы, что все так плохо. Здесь относительно спокойный город», — резюмировал Уил.

Напомним, что Джордан Уил подписал контракт с «Ак Барсом» в июле этого года. В общей сложности игрок провел в регулярном чемпионате НХЛ 218 матчей, набрав 69 (32+37) очков, а также трижды появился на льду в розыгрыше Кубка Стэнли.