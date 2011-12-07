Фигуристку Загитову подозревают в связи с хоккеистом «Ак Барса» Воронковым

Популярную фигуристку Алину Загитову подозревают в романе с хоккеистом казанского «Ак Барса» Дмитрием Воронковым. К такому выводу пришли «Sport24», сравнив локации фотографий двух молодых людей в их личных Instagram-аккаунтах.

Например, снимки Алины и Дмитрия на вейк-бордах или в бане.

Более того отмечается, что Загитова была неоднократно замечена на домашних матчах клуба из столицы Татарстана, а ее отец (Ильназ Загитов) в свое время проработал не один год тренером в системе «Ак Барса».

Сами молодые люди никак не комментируют эти слухи, а Загитова в целом скрывает свою личную жизнь с самого начала своей спортивной карьеры.



