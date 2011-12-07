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Леонид Слуцкий: «Рубин» не единственная команда, которая выступает за отмену лимита на легионеров

Главный тренер казанского клуба считает, что россияне должны бороться за место в стартовом составе с иностранцами наравне.

Перед гостевым матчем против «Краснодара» главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий поделился мнением о прошедшем собрании клубов Российской Премьер-лиги по поводу отмены лимита на легионеров. Главный тренер казанской команды отметил, что  россияне должны бороться за место в стартовом составе с иностранцами наравне. 

«Рубин» далеко не единственный клуб, который выступил за полную отмену лимита. Большое количество клубов разделяет с нами эту точку зрения, это: «Зенит», «Локомотив», «Динамо», «Краснодар», поэтому мы далеко не единственный клуб, который выступает за это и мы много раз аргументированно объяснили свою позицию. Мы считаем, что россияне должны конкурировать с иностранцами на равных за место в стартовом состав», отметил Слуцкий.

На данный момент в обойме «Рубина» находится 10 легионеров, при нынешнем формате 8 легионеров + 17 россиян в заявке команды на сезон. Грузинский полузащитник Хвича Кварацхелия и сербский нападающий Джордже Деспотович на данный момент отзаявлены из списка команды из-за повреждений. Дополнительно о сроках их восстановления и возвращения не сообщается.

КВ
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