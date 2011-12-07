Новичок «Рубина» Хакшабанович вызван в национальную сборную Черногории

Национальная сборная Черногории опубликовала список игроков, которые будут защищать честь страны в отборе к Чемпионату мира по футболу в Катаре. Соответствующая публикация появилась на официальном сайте Футбольного союза Черногории.

22-летний полузащитник казанского «Рубина» Сеад Хакшабанович попал в итоговую заявку черногорцев для участия в квалификационных матчах к ЧМ-2022. Сборной Черногории предстоит встретиться с серьезными соперниками в лице Турции и Нидерландов, а также с Латвией.

Напомним, что Хакшабанович перешел в стан двукратного чемпиона России этим летом. За «Рубин» Сеад отыграл семь официальных матчей (два в Лиге Конференций) и отметился одним голом. С первого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) черногорец является «железным» игроком стартового состава, а в условиях отсутствия Деспотовича и Кварацхелии — практически единственным на острие атаки казанского клуба.