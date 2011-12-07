Заключительный этап Кубка Мира по плаванию пройдет в Казани

Заключительный этап Кубка мира FINA (Международная федерация плавания) в этом году состоится в Казани. Об этом сообщает на своем официальном сайте Всероссийская федерация плавания.

Все четыре этапа Кубка мира будут проведены в 25-метровых бассейнах. Мировые звезды плавания поспорят за право выступать на 15-м Чемпионате мира, который состоится с 16 по 21 декабря 2021 года в Абу-Даби. В список городов, принимающих Кубок Мира попали также: Берлин (Германия), Будапешт (Венгрия), Доха (Катар).

Призовой фонд каждого этапа составит 224 000 долларов, эти деньги будут распределены между 20 сильнейшими пловцами, 556 000 долларов буду предоставлены 10 лучшим спортсменам по окончанию Кубка Мира. Общий призовой фонд составляет 1 452 000 млн долларов. Соревнования являются традиционными и привлекают внимание любителей спорта со всего мира.