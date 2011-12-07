«Ак Барс» оправдал надежды букмекеров

Место в воротах «Ак Барса» в который уже раз занял Подъяпольский. И вот на 5-й минуте голкипер гостей Красиков не разобрался в эпизоде, когда шайба вылетела на пятачок от оградительного стекла, а Иржи Секач первым был на добивании – 1:0.Но на 7-й минуте встречи Подъяпольский не до конца закрыл угол, и Бертран завел шайбу в сетку казанцев непосредственно из-за ворот – 1:1.Далее команды обменялись удалениями, но счет не изменился – 1:1 к перерыву. И во втором периоде казанцы атаковали уверенно, но вот до гола долгое время дело не доходило. Но ближе к середине матча после выверенного паса Лукоянова Потапов поразил ворота «Сибири» – 2:1. И вновь за 7 с половиной минуты до второго перерыва сибиряки счет сравняли – ошибся Подъяпольский, пропустивший в «домик». Гости не стеснялись делать пробросы, но «барсы» никаких дивидендов из этого не извлекли. И во втором периоде после того, как «Сибирь» сравняла счет, «барсы» сбились на нервозную игру, и шайба в ворота не зашла – 2:2 перед началом третьего периода.И вот на 43-й минуте встречи казанцы поймали гостей на ошибке в своей зоне, и Клинкхаммер в третий раз вывел «Ак Барс» вперед – 3:2. На этот раз хозяева отчаянно цеплялись за шайбу в каждом микроэпизоде, чтобы не встать в третий раз на те же грабли. Но время шло, а перевес хозяев был всего в одну шайбу, что добавляло нервозности. Гости попытались было снять вратаря, но шайба в зоне «Ак Барса» не задержалась. Так что «Сибирь» проиграла десять матчей подряд, а «Ак Барс» победил в упорной борьбе – 3:2.