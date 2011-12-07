Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Лучшим футболистом по версии ФИФА стал Лука Модрич

Лучшим футболистом по версии ФИФА стал хорватский полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич.
В составе сборной Хорватии на российском чемпионате митра он был признан лучшим игроком турнира, завоевав серебряную медаль. Модрич также вошел в команду года по версии ФИФА. Ранее он также был признан лучшим футболистом Европы.Лучшим тренером был признан главный тренер чемпионов мира – французов – Дидье Дешам.
КВ
Лента новостей