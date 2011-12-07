Лучшим футболистом по версии ФИФА стал Лука Модрич

В составе сборной Хорватии на российском чемпионате митра он был признан лучшим игроком турнира, завоевав серебряную медаль. Модрич также вошел в команду года по версии ФИФА. Ранее он также был признан лучшим футболистом Европы.Лучшим тренером был признан главный тренер чемпионов мира – французов – Дидье Дешам.