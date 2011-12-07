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Сборная России узнала своих соперников в «Финале шести» на чемпионате мира по волейболу

Сборная России узнала своих соперников в «Финале шести» на чемпионате мира по волейболу
В Турине прошла жеребьевка «Финала шести» чемпионата мира по волейболу. Сборная России попала в одну группу со сборными США и Бразилии. С американцами россияне уже играли на первом групповом этапе и уступили – 1:3. С ними и сыграют россияне 27 сентября. Но за день до этого россияне сыграют с бразильцами. И по две лучшие команды из группы выйдут в полуфинал чемпионата мира. Во второй группе сыграют сборные Италии, Польши и Сербии.
КВ
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