Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Тимур Арсланов выиграл первенство мира по кикбоксингу

В итальянском городе Йезолло завершилось первенство мира по кикбоксингу. В соревнованиях приняли участие 2400 бойцов из 50 стран мира.
Воспитанник ДЮСШ «Юность из Бугульмы Тимур Арсланов завоевал золотую медаль на этих соревнованиях. На пути к победе он под руководством тренера Рафика Давлетшина Тимур и достиг победы.
КВ
Лента новостей