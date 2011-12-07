Чемпионат страны по вольной борьбе среди женщин пройдет в Казани

Подробнее об этом событии рассказали в ходе пресс-конференции заместитель министра спорта Ильдар Садриев, начальник отдела женской вольной борьбы Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Александр Борзунов, старший тренер сборной РТ по вольной борьбе среди женщин Сергей Дружков и председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований РТ» Экзам Губайдуллин.

Примечательно, что Казань уже принимала этот турнир в 2006 году. На этот раз в состязаниях сойдутся 140 спортсменок из 42 субъектов России.

— Женская борьба — один из самых молодых видов спорта, которые развиваются в стране, — отметил замминистра. — Ему около 30 лет. И уже сегодня это самостоятельная дисциплина, в которой разыгрывается 6 олимпийских медалей. Сборная нашей страны на последнем ЧМ, который проходил в прошлом году в Казахстане, поставила новый рекорд по наградам, выиграв два золота, серебро и бронзу. А в чемпионате Европы этого года сборная России выиграла 9 медалей в 10 весовых категориях, став первой в медальном зачете.

Ильдар Садриев также отметил, что на ковер грядущего чемпионата планируют выйти все лидеры сборной страны, среди которых призеры Олимпийских игр 2016 года: Валерия Коблова и Екатерина Букина. В соревнованиях примет участие и спортсменка из Татарстана — чемпионка Европы прошлого года Светлана Липатова.

— В Татарстане есть своя школа развития классической вольной борьбы, она сформировалась в 70 — 80-х годах, — отметил Экзам Губайдуллин. — У нас были чемпионы Советского Союза, Европы, мира. Но, к сожалению, мы до сих пор не имеем ни одного олимпийского чемпиона — воспитанника татарстанской школы. Имея такую базу, как национальная борьба корэш, это следует считать упущением. После 90-х годов внимание к развитию борьбы совсем ослабло. Но, к нашей радости, начиная с 2010 года мы стали активно развивать греко-римскую и вольную борьбу.

Казань была выбрана местом проведения соревнований не случайно — организаторы учли богатый опыт столицы Татарстана в организации спортивных событий.

— Мы планировали провести чемпионат России в Казани в мае, — поделился Александр Борзунов. — Он должен был стать началом отборов в сборную команды страны на Олимпийские игры. Но в связи с пандемией сроки проведения сдвинулись.

Сергей Дружков отметил качественные условия, в которых проходят тренировки женской сборной по вольной борьбе РТ.

— Будем делать все, что в наших силах, и бороться, — резюмировал он.