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Динамовки Казани проведут два контрольных матча против команды «Заречье-Одинцово»

Динамовки Казани проведут два контрольных матча против команды «Заречье-Одинцово»
Перед стартом в чемпионате России по волейболу казанские динамовки проведут на своей площадке контрольные матчи против команды «Заречье-Одинцово». Матчи пройдут 25 и 26 октября. Начало матчей – в 18.00 и в 16.00 соответственно.А первый матч чемпионата на своей площадке динамовки проведут 11 ноября против «Локомотива» из Калининграда.
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