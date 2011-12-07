Динамовки Казани проведут два контрольных матча против команды «Заречье-Одинцово»

Перед стартом в чемпионате России по волейболу казанские динамовки проведут на своей площадке контрольные матчи против команды «Заречье-Одинцово». Матчи пройдут 25 и 26 октября. Начало матчей – в 18.00 и в 16.00 соответственно.А первый матч чемпионата на своей площадке динамовки проведут 11 ноября против «Локомотива» из Калининграда.