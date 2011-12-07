«Локомотив» в Лиге чемпионов дома уступил «Порту»

А расплата последовала на 26-й минуте – теперь пенальти пробивали уже гости, и Марега был точен – 0:1. А на 36-й минуте Эррера головой после навеса с фланга забил хозяевам и второй гол – 0:2 Однако чуть больше минуты потребовалось «Локо», чтобы один гол отыграть Антон Миранчук с подачи брата Алексея забил – 1:2.Но на второй минуте второго тайма вновь забил «Порту» – Хесус Корона легко убежал от защитников и пробил точно – 1:3. Этот гол фактически поставил крест на надеждах «Локо» выйти из группы – ведь команде Семина нужна была победа. Удаление Кверквелии уже ничего не решало – 1:3 на своем поле.