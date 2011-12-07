«Рубин» вышел в четвертьфинал Кубка России

Но если Бердыев лишь заменил голкипера Коновалова на Бабурина, то у москвичей в воротах оказался Лещук, да и в целом кроме опытного Луценко состав бело-голубых был явно оборонительным.И на 17-й минуте «Рубин» должен был забивать, но после скидки Азмуна головой дважды гостей спас Лещук – ударам казанцев не хватило точности.Почти такая же ситуация возникла уже в воротах Бабурина, но сам Бабурин, а затем и Сорокин отбились, так что игра явно выровнялась.Конец первого тайма прошел под диктовку казанцев – 7 угловых подавали хозяева, но лишь удар Азмуна был по-настоящему опасным – обилие ошибок в передачах явно портило игру «Рубина» - 0:0 к перерыву.Но вот на поле после перерыва вышел Байрамян, заменивший инертного Могилевца, и уже на 48-й минуте гол состоялся. Подберезкин идеальным пасом вывел один на один с вратарем Азмуна, и иранец в касание отправил мяч в ворота – 1:0.Затем уже динамовцы перехватили инициативу, но Бабурин, совершив два блестящих сэйва, несколько успокоил игру. Так что счет так и не изменился, а это означало, что казанцы вышли в 1/4 финала Кубка России.И там встретятся с победителем пары «Локомотив» - «Енисей». Напоминаем, что в четвертьфиналах команды ждут два матча – дома и в гостях. И пройдут они ориентировочно в декабре-феврале.