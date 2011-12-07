«Ак Барс» в Екатеринбурге ударно завершил «уральскую серию»

Отлично играл у хозяев голкипер Андрей Макаров, воспитанник казанского хоккея, буквально два дня назад перешедший в «Автомобилист» из Нижнекамска. Удаление Свитова удовлетворения не вызывало – игра у гостей была скомкана – Батыршин все еще отбывал дисциплинарный штраф. «Ак Барс» выстоял. Первый период завершился со счетом 0:0.Но вот на первой же минуте второго периода гости не уследили за Зариповым, и тот отдал из-за ворот «слепой» пас на Секача – 0:1. Развить успех гостям не удалось – после удаления Свитова хозяева счет сравняли – 1:1.Более того, к середине матча хозяева вышли вперед – 2:1: чувствовалось, что уральцы здорово прибавили. К счастью для гостей, в большинстве казанцы сумели сравнять счет – отличился Пол Постма – 2:2.Но очередное удаление гостей привело к третьей шайбе хозяев – Найджел Доус напомнил о себе – 3:2 за 28 секунд до второго перерыва. Глупое нарушение Зарипова не позволило казанцам поиграть в большинстве. Но уже в равных составах после подключения Маркова Секач оформил дубль в матче – 3:3. Он еще не знал, что утром у него родилась дочь – наши поздравления!И тут же Доус напал на вратаря казанцев – еще одно большинство у гостей. И его гости блестяще реализовали – с передачи Азеведо Клинкхаммер забросил шайбу – 3:4 за 7 с половиной минут до окончания третьего периода.Так «Ак Барс» набрал на Урале максимум очков – 6, и может быть доволен. Игрой.