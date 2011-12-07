«Ак Барс» сломил сопротивление «Металлурга» в серии буллитов

«Ак Барс» в выездном матче справился с «Металлургом». Встреча дошла до серии послематчевых буллитов, где точнее оказались хоккеисты казанской команды — 3:2Б.

В основное время у «Ак Барса» отличились Найджел Доус и Михаил Глухов, а ворота Билялова поразили Сергей Мозякин (в большинстве) и Максим Карпов. Овертайм не выявил сильнейшего, в связи с чем игра перешла в серию буллитов. Две шайбы за казанцев забросил Найджел Доус, у «Магнитки» смог отличиться лишь Егор Яковлев.

«Ак Барс» набирает 46 очков после 31 игры и идёт на первом месте «Востока». «Металлург» с 36 очками расположился на шестом месте.