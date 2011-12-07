Дмитрий Квартальнов: Нужно было больше бросать по воротам

На буллитах нам где-то повезло, и Найджел Доус забил два гола. Была равная игра — мы неплохо начали, но потом «Металлург» перехватил инициативу, опять удаления наши сделали своё дело. Но здорово, что мы выстояли, голы в матче были такие… Нужно было больше бросать по воротам, мы получили гол набросом от Сергея Мозякина, потом сами забили такой тоже. Без бросков в общем-то и голов не будет, мы сориентировали ребят на это. А что победили — это хорошо.

Вы говорите о дисциплине практически после каждого матча, однако удаления продолжаются. Как с этим бороться?

Мы боремся, пытаемся решить этот вопрос. Пока мы видим, что тяжело. Очень много зарабатываем удалений и нагрузка ложится на определённых игроков. Для нас был сложный отрезок — 8 игр за 16 дней, это тяжело, а ещё и серии удалений. Будем разбирать эти моменты на свежую голову.

Как оцениваете возвращение Тимура Билялова?

Хорошо сыграл. Ему было не просто, но он молодец, — сказал Дмитрий Квартальнов на послематчевой пресс-конференции.