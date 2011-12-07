«Нефтехимик» отправил четырёх хоккеистов в ВХЛ

Четыре хоккеиста «Нефтехимика» будут выступать за самарский ХК ЦСК ВВС в ВХЛ. Об этом сообщает пресс-служба самарцев.

Из Нижнекамска в Самару проследовали нападающие Артём Голубович (14 игр в КХЛ в текущем сезоне, 2 (1+1) очка, показатель полезности «-8»), Тимур Хафизов (23 игры в КХЛ, 2 (2+0) очка, показатель полезности «-8»), защитники Алексей Пузанов (13 игр, 1 (0+1) очко, показатель полезности «-1») и Глеб Семёнов (14 игр, 2 (0+2) очка, показатель полезности «+2»).

После 24-х матчей ЦСК ВВС идёт на 22-м месте в турнирной таблице. Команда имеет третий показатель по пропущенным шайбам в чемпионате.