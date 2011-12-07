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УНИКС подписал баскетболиста с паспортом Израиля

Однако игрок не будет считаться легионером.

УНИКС на официальном сайте объявил о подписании контракта с 26-летним форвардом Егором Кулешовым. Соглашение со спортсменом будет действовать до конца года.

Кулешов имеет гражданство РФ и Израиля, в связи с чем не будет считаться легионером. Форвард с 2013 по 2018 год выступал в студенческом чемпионате США NCAA — за колледж Аризоны, университеты Райса и Флориды. Затем игрок перебрался в Израиль. Его последним клубом был «Ирони Нахариа» — команда сейчас замыкает турнирную таблицу Суперлиги с нулём побед.

В чемпионате Израиля Кулешов набирал 8,4 очков, 3,8 подборов и 0,7 результативные передачи.

КВ
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