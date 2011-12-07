«Ак Барс» в Минске уступил «Динамо»

Уже на 2-й минуте динамовцы открыли счет – отличился Алексей Терещенко, поигравший и за московское «Динамо», и за «Ак Барс» - 1:0. На кураже хозяева некоторое время владели инициативой. А тут еще казанцы «заработали» удаление – на скамейку штрафников за игру высоко поднятой клюшкой отправился Роман Абросимов.Особых опасностей, однако, у ворот гостей в большинстве минчане не создали. Затем уже минчане удалились, но и казанцы соперника простили. Хозяева грамотно «сушили» игру, и разорвать защитные построения минчан волжанам никак не удавалось. Отличный момент был у Глухова, оставшегося в одиночестве на пятачке, но Михаил не смог обработать шайбу. А затем за выброс шайбы за борт был удален Артем Лукоянов, и почти тут же минчане это удаление реализовали – 2:0 за три минуты до первого перерыва.И тут же «барсы» получили возможность поиграть в большинстве, но и на этот раз защита минчан выдержала. И не вспоминалось, когда же казанцы уступали две шайбы уже после первого периода. Собственно, ничего сверхъестественного хозяева не показали, но слишком много свободы предоставляли им гости на своем пятачке – отсюда и два гола. Надо было что-то менять.И «барсы» начали значительно активнее во втором периоде. Голкипер хозяев постоянно был в игре, но держался. Увы, этот отрезок завершился удалением – за подножку в бокс отправился Данис Зарипов. На этот раз «барсы» отстояли свои ворота, и тут же сами получили очередной шанс реализовать численный перевес, причем почти полторы минуты гости имели преимущества в два игрока. Но и в этой ситуации хозяева выстояли, и играть до второго перерыва оставалось всего шесть минут. Но счет так и не изменился.Третий период «барсы» вновь начали в формате «5х3». И уже на 41-й минуте Иржи Секач все-таки отыграл одну шайбу – 2:1. Но на 45-й минуте минчане пробили Подъяпольского в третий раз – 3:1. А тут еще одно удаление заслужил Лямкин. Правда, арбитры тут же уравняли составы, но время слишком быстро бежало для гостей.Очередное большинство гости получили, и его реализовали – 3:2 за 8 минут до конца третьего периода. Увы, два удаления у «Ак Барса» в концовке прижали гостей к своим воротам. В конце матча казанцы сняли вратаря, но сравнять счет не смогли.