«Казаночка» закончила год без поражений

Баскетболистки «Казаночки» в заключительном матче года в чемпионате Суперлиги одержали двадцатую победу подряд, переиграв на выезде клуб «Ставропольчанка-СКФУ» - 78:60. Казанский клуб не потерпел ни одного поражения, и уверенно лидирует в турнирной таблице Суперлиги.