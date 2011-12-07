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Марта Мартьянова завоевала «бронзу» чемпионата России по фехтованию

Марта Мартьянова завоевала «бронзу» чемпионата России по фехтованию
На проходящем в Сочи чемпионате России по фехтованию татарстанская рапиристка Марта Мартьянова стала третьей среди 81 участниц соревнований. Лишь в полуфинале Марта уступила будущей победительнице Анастасии Ивановой.
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