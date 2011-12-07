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Рустем Сайманов прокомментировал интерес «Наполи» к Кварацхелии

Также генеральный директор «Рубина» продил свет на будущее Олега Данченко.

Сегодня в СМИ появилась информация об интересе к Кварацхелии со стороны «Наполи»…

Я об этом ничего не знаю. Возможно им кем-то ещё интересуется, но в клуб предложений не поступало.

25 миллионов евро — хорошая цена?

Хорошая цена.

Олег Данченко переходит в АЕК в зимнее окно?

Нет, он остаётся в аренде в «Уфе» до конца сезона.

По итогам первого сбора определились с легионером, который покинет «Рубин»?

Пока нет, у них идёт конкурентная борьба. Леонид Викторович [Слуцкий] перед сборами провёл с каждым беседу и сказал, что один из них покинет команду. Свою состоятельность лучшие докажут в борьбе, — передаёт слова Сайманова корреспондент «Казанских ведомостей».

КВ
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