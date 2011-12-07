«Ак Барс» заставил нервничать болельщиков перед плей-офф

Перед поездкой к «Ак Барсу» минчане получили восемь шайб от ЦСКА. Тем удивительнее было нашему корреспонденту встретить в субботу на Кремлевской дамбе вратаря «Динамо» Дэнни Тейлора в компании двух англоязычных легионеров. Игрок, который накануне пропустил от ЦСКА семь голов, не выглядел понурым и разочарованным. Видимо, прогулки по городу - часть тренировочного процесса белорусской команды. О его качестве наглядно говорит место команды в турнирной таблице.

Игра с «Динамо» выпала на 23 Февраля, но клуб не стал организовывать тематический матч. Оно и верно - только в начале недели прогремел «Татарча матч» с «Авангардом». Но военный сюжет стороной не обошли. На площади перед спортивной ареной были раскинуты палатки в формате полевой кухни, а в фойе ледового дворца работал пункт отбора на контрактную военную службу. Перед началом встречи государственные гимны стран и республики исполнил оркестр Казанского танкового училища. А символическое вбрасывание сделал ветеран Великой Отечественной войны - десантник Павел Клетнев.

Минск в этом сезоне очень неохотно забивает (чуть больше 2 шайб за игру) - перед игрой в Казани входил в пятерку самых слабых по реализации, но без особого сопротивления пропускает. Здесь белорусы лидеры в КХЛ, да еще и с отрывом в тридцать голов от ближайшего преследователя (219 пропущенных против 182 у Риги). Поэтому болельщики ждали легкой прогулки для «Ак Барса». По итогу получился триллер, ведь лихорадит казанцев в последних играх знатно: 3 шайбы пропущено от «Авангарда», 6 - от «Спартака».

В первом периоде команды так и не открыли счет, хотя преимущество хозяев по броскам было аж в 6 раз! Но по-настоящему горячих моментов у ворот «Динамо» не случилось. Гости ждали своего шанса, и в начале второго периода Зарипов вложил шайбу в клюшку сопернику, который убежал на рандеву с Рейдеборном и открыл счет. Тем не менее Андрей Педан щелчком от синей линии сделал 1:1. Ненадолго - тремя минутами позднее капитан «Динамо» Андрей Костицын вновь вывел гостей вперед.

Начало третьего периода. «Динамо» ловит большинство и вколачивает третью шайбу! За «Ак Барс» стало страшно: за полчаса до плей-офф команда страдает с аутсайдером лиги… Хозяева включили скорость и за 6 минут забили 3 гола, выйдя вперед. Но кошмар на этом не прекратился: гости вновь сравнивают счет, играя в меньшинстве. Спас «Ак Барс» от позора капитан - Данис Зарипов за 2,5 минуты до финальной сирены реабилитировался за свою осечку и забросил победную шайбу - 5:4!

После игры Данис Зарипов признался, что сказался недонастрой на соперника.

- Моя ошибка сыграла роль: пытался действовать по-хитрому. Но ребята молодцы, все старались. Такие матчи полезны перед плей-офф: борьба, интрига. Мы почувствовали, что можем «вытаскивать» такие игры. Осталось не доводить до такого в следующий раз, - считает капитан.

За две игры до начала плей-офф Дмитрий Квартальнов продолжает искать оптимальное сочетание звеньев, тасуя игроков. Такого рода ротация едва ли может пойти на пользу команде. Открытым остается вопрос и по первому номеру в воротах: что швед, что Билялов порой выдают удивительные пируэты с пропущенными голами.

Пока что «барсам» повезло разве что с соперником в Кубке Гагарина - далеко лететь не придется. По итогам матчей понедельника соперником казанцев по первой стадии станет «Нефтехимик». В этом сезоне команды дважды обменялись победами. А в плей-офф противостояние соперников на стороне «Ак Барса»: единственный раз мы пересекались в сезоне 2012/13, на стадии ¼ финала. Тогда казанцы выиграли серию со счетом 4:0.