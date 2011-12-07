Футбольная Лига чемпионов: победить или умереть

В первом матче вечера в 1/8 финала «Челси» откровенно отбивался от атак «Баварии». Но отбивался грамотно. И имел реальные шансы забить. Но в первом тайме не сложилось. Хотя команда Лэмпарда действовала грамотно в тактических построениях. И все же на 51-й минуте Гнабри забил — 0:1 на выезде. А на 54-й минуте и второй гол состоялся. На 76-й минуте состоялся и третий гол, и в этой паре перед матчем в Мюнхене, похоже, все стало ясно — 0:3. Левандовски отличился. На этом матч и закончился.

А вот «Барса» в матче в Неаполе фаворитом не считалась — Дрис Мертенс на 30-й минуте сумел забить за хозяев. «Наполи» терпел в обороне, и каталонцы за весь первый тайм удара в створ так и не нанесли. Однако на 57-й минуте «Барса» сумела вывести на решающий удар Гризманна, и тот не промахнулся — 1:1. К 83-й минуте Гаттузо произвел все замены. Тут же был заменен и Гризманн на Фати — это была уже замена по позиции. В концовке Видаль получил «горчичник» за грубый фол, а потом еще и за разговоры — это означало удаление. Пять минут добавил арбитр, но счет так и не изменился. Ответные матчи пройдут 18 марта.