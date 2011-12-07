Футбольные арбитры в Татарстане будут получать по 2,6 тыс. рублей за каждый матч чемпионата РТ

Ежегодно в Татарстане обучают от 30 до 40 футбольных судей, в этом году за один матч они будут получать 2,6 тыс. рублей за одну игру. Об этом на пресс-конференции рассказала Председатель Федерации футбола РТ Александр Гусев.

«В последние годы мы делаем все возможное, чтобы каким-то образом платить зарплату судьям из привлеченных средств. В этом году судьи будут получать 2,6 тыс. рублей за игру, в первой лиге 2 тыс. рублей, а в низших лигах 1,5 тыс. рублей. И сегодня мы боремся за то, чтобы повысить зарплату судьям и довести ее до хорошего уровня», — сказал Гусев.

Спикер выразил уверенность, что в связи с новыми условиями оплаты труда количество желающих стать арбитрами увеличиться в несколько раз.