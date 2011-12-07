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Слуцкий – о Кварацхелии: Он не системообразующий игрок

Тренер рассказал, что предпримет, если легионер покинет команду в это межсезонье.

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий в интервью «Спорт-Экспрессу» рассказал о статусе полузащитника Хвичи Кварацхелии в команде. Специалист подчеркнул, что игрок готов продолжить карьеру в другом клубе.

«Моё мнение — он готов к следующему шагу. Думаю, он его сделает. Зачем удерживать поезд на ходу?», — отметил Слуцкий.

Тренер объяснил, что уход Хвичи не станет катастрофой для «Рубина».

«Мы просто найдем замену, структурно ничего менять не придется. Отличие Хвичи от Ин Бома — он не системообразующий игрок. Квара яркий, качественный, но не системообразующий футболист команды. Тут ничего менять не придется. Мы будем искать по модели похожего игрока, но не будем менять стиль и систему игры», — объяснил специалист.

Прямо сейчас у клуба есть масса вариантов по позиции легионера, в том числе не списывают со счетов его соотечественника Зурико Давиташвили.

В минувшем сезоне Кварацхелия провёл 23 матча, в которых забил четыре мяча и отдал восемь голевых передач. Его трансферная стоимость оценивается в 15 млн евро.

КВ
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