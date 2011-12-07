Димитрис Прифтис возглавил «Панатинаикос»

Греческий «Панатинаикос» на официальном сайте объявил о подписании трёхлетнего контракта с экс-тренером УНИКСа Димитрисом Прифтисом.

«Всегда сложно попрощаться и уйти от людей, которых вы любили, с которыми вы связаны и с которыми вы работали вместе. Люди, которые в какой-то момент стали второй семьей. Это были 4 года, полные эмоций, переживаний, приятных и сложных моментов», — прокомментировал свой уход в интервью пресс-службе казанского клуба Прифтис.

Греческий специалист поблагодарил игроков и персонал казанцев за сотрудничество. Отдельные слова признательности выразил президенту УНИКСа Евгению Богачёву.

Прифтис работал в Казани с 2017 года. В минувшем сезоне команда выиграла «серебро» чемпионата России и Кубка Европы, а также заслужила право выступить в Евролиге.