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Димитрис Прифтис возглавил «Панатинаикос»

Специалист заключил трёхлетний контракт.

Греческий «Панатинаикос» на официальном сайте объявил о подписании трёхлетнего контракта с экс-тренером УНИКСа Димитрисом Прифтисом.

«Всегда сложно попрощаться и уйти от людей, которых вы любили, с которыми вы связаны и с которыми вы работали вместе. Люди, которые в какой-то момент стали второй семьей. Это были 4 года, полные эмоций, переживаний, приятных и сложных моментов», — прокомментировал свой уход в интервью пресс-службе казанского клуба Прифтис.

Греческий специалист поблагодарил игроков и персонал казанцев за сотрудничество. Отдельные слова признательности выразил президенту УНИКСа Евгению Богачёву.

Прифтис работал в Казани с 2017 года. В минувшем сезоне команда выиграла «серебро» чемпионата России и Кубка Европы, а также заслужила право выступить в Евролиге.

КВ
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