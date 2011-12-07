«Ак Барс» продлил контракт с Кириллом Адамчуком

Кирилл Адамчук остается в «Ак Барсе», контракт с защитником продлен до 30 апреля 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба казанцев.

Адамчук вернулся в Казань в мае этого года. Прошлый сезон он провел в аренде в Череповце. За «Северсталь» он сыграл 57 игр, забросив 5 шайб и отдав 11 голевых передач.

Напомним, что новый сезон для «барсов» начнется 2 сентября домашним матчем с финским «Йокеритом». В прошедшем розыгрыше КХЛ казанские хоккеисты в упорной борьбе (3:4) уступили будущему обладателю Кубка Гагарина — омскому «Авангарду».