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«Ак Барс» продлил контракт с Кириллом Адамчуком

В прошлом сезоне защитник был арендован «Северсталью».

Кирилл Адамчук остается в «Ак Барсе», контракт с защитником продлен до 30 апреля 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба казанцев.

Адамчук вернулся в Казань в мае этого года. Прошлый сезон он провел в аренде в Череповце. За «Северсталь» он сыграл 57 игр, забросив 5 шайб и отдав 11 голевых передач.

Напомним, что новый сезон для «барсов» начнется 2 сентября домашним матчем с финским «Йокеритом». В прошедшем розыгрыше КХЛ казанские хоккеисты в упорной борьбе (3:4) уступили будущему обладателю Кубка Гагарина — омскому «Авангарду».

КВ
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