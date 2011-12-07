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Хвича Кварацхелия: «Хватит писать, что я ухожу куда-то»

«Рубин» отшутился по поводу очередных слухов о продаже талантливого полузащитника.

Пресс-служба казанского клуба, известная своим креативным подходом к освещению событий вокруг команды, пошутила по поводу очередной порции «инсайдерских» новостей о скором трансфере Кварацхелии в один из топ-клубов Европы.

В официальном твиттере двукратного чемпиона России был опубликован пост с «отфотошопленным» кадром с Хвичей из недавнего клипа «Рубин СуперГуд», на котором полузащитник держит картонную табличку с надписью «Хватит писать, что я ухожу куда-то» (в оригинале надпись гласила «Жизнь без татарки как чай без заварки»).

Отметим, что молодой талант «рубиновых» Хвича Кварацхелия на протяжении длительного времени практически ежедневно становится фигурантом слухов о его скором переходе в один из грандов европейского футбола. Уровень потенциальных команд, якобы претендующих на любимца казанских болельщиков, разнится от вполне скромного «Лидса» до дортмундской «Боруссии» и туринского «Ювентуса».

КВ
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