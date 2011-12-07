«Настреляли» на золото. Сколько наград удалось добыть российским спортсменам на данный момент

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За первые 3 дня Олимпийских игр сборной России удалось завоевать 8 наград в различных дисциплинах. Наибольшего успеха на данный момент российские спортсмены достигли в стрельбе из пневматического оружия и лука.
Полный список медалистов выглядит следующим образом.
Виталина Бацарашкина — Стрельба, женщины, пневматический пистолет, 10 метров
Анастасия Галашина — Стрельба, женщины, пневматическая винтовка, 10 метров
Ксения Перова, Елена Осипова, Светлана Гомбоева — Стрельба из лука, женщины, командное первенство
Инна Дериглазова — Фехтование, женщины, рапира
Татьяна Минина — Тхэквондо, женщины, до 57 кг
Михаил Артамонов — Тхэквондо, мужчины, до 58 кг
Лариса Коробейникова — Фехтование, женщины, рапира
Александр Бондарь и Виктор Минибаев — Прыжки в воду, мужчины, вышка 10 метров
Напомним, что Олимпиада в Токио проходит с 23 июля по 8 августа 2021 года. Международные соревнования спортсменов должны были состояться еще в прошлом году, но из-за пандемии коронавируса они были перенесены на год.