«Настреляли» на золото. Сколько наград удалось добыть российским спортсменам на данный момент

За первые 3 дня Олимпийских игр сборной России удалось завоевать 8 наград в различных дисциплинах. Наибольшего успеха на данный момент российские спортсмены достигли в стрельбе из пневматического оружия и лука.

Полный список медалистов выглядит следующим образом.

Золото

Виталина Бацарашкина — Стрельба, женщины, пневматический пистолет, 10 метров

Серебро

Анастасия Галашина — Стрельба, женщины, пневматическая винтовка, 10 метров

Ксения Перова, Елена Осипова, Светлана Гомбоева — Стрельба из лука, женщины, командное первенство

Инна Дериглазова — Фехтование, женщины, рапира

Татьяна Минина — Тхэквондо, женщины, до 57 кг

Бронза

Михаил Артамонов — Тхэквондо, мужчины, до 58 кг

Лариса Коробейникова — Фехтование, женщины, рапира

Александр Бондарь и Виктор Минибаев — Прыжки в воду, мужчины, вышка 10 метров

Напомним, что Олимпиада в Токио проходит с 23 июля по 8 августа 2021 года. Международные соревнования спортсменов должны были состояться еще в прошлом году, но из-за пандемии коронавируса они были перенесены на год.