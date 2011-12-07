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Российские саблистки взяли сразу два комплекта наград на Олимпиаде

Завершился российский финал по фехтованию на Олимпийских играх в Японии. Позднякова — «золото», Великая — «серебро».

Олимпийские спортсменки София Позднякова и Софья Великая разыграли между собой золото и серебро токийских Игр в дисциплине — фехтование. В упорной борьбе (15:11) Позднякова одолела Великую и завоевала награду высшей пробы.

До этого момента Россия имела лишь одну золотую медаль на текущей Олимпиаде. Для саблистки Софьи Великой серебряная награда становится третьей подряд в ее личной карьере. До этого она доходила до финала и уступала в нем в Бразилии и Великобритании.

Напомним, что Олимпиада в Токио проходит с 23 июля по 8 августа 2021 года. Международные соревнования спортсменов должны были состояться еще в прошлом году, но из-за пандемии коронавируса они были перенесены на год.

КВ
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