Российские саблистки взяли сразу два комплекта наград на Олимпиаде

Олимпийские спортсменки София Позднякова и Софья Великая разыграли между собой золото и серебро токийских Игр в дисциплине — фехтование. В упорной борьбе (15:11) Позднякова одолела Великую и завоевала награду высшей пробы.

До этого момента Россия имела лишь одну золотую медаль на текущей Олимпиаде. Для саблистки Софьи Великой серебряная награда становится третьей подряд в ее личной карьере. До этого она доходила до финала и уступала в нем в Бразилии и Великобритании.

Напомним, что Олимпиада в Токио проходит с 23 июля по 8 августа 2021 года. Международные соревнования спортсменов должны были состояться еще в прошлом году, но из-за пандемии коронавируса они были перенесены на год.