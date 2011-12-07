Спортсменка из Казани стартовала на Олимпиаде с победы

Сегодня татарстанская бадминтонистка провела свой первый матч на Олимпиаде в Токио. В первом раунде одиночного турнира она оказалась сильнее своей соперницы из Германии. В двух геймах Евгения переиграла Ивонн Ли со четом 2:0 (22:20, 21:15).

Напомним, что Олимпийские игры пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года. Международные соревнования спортсменов должны были состояться еще в прошлом году, но из-за пандемии коронавируса они были перенесены на год.