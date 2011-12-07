Валерий Карпин: «Договорился о беседе со Слуцким. Он может многое рассказать о совмещении»

Новый главный тренер национальной сборной Валерий Карпин на пресс-конференции РФС рассказал о том, что уже договорился о разговоре со своим коллегой и наставником казанского «Рубина» Леонидом Слуцким.

«На завтра договорился поговорить со Слуцким по поводу совмещения — он может многое об этом рассказать. Не только об этом, конечно. Но и по тем игрокам, которые могут сборной России интересны уже к сентябрю», — сообщил Валерий Георгиевич.

Напомним, что сегодня, 26 июля, Валерий Карпин официально вступил в должность главного тренера сборной России, подписав контракт с РФС. Специалист будет совмещать две аналогичные должности — в «Ростове» и сборной, по крайней мере, в ближайшее время.

Нынешний наставник двукратного чемпиона России Леонид Слуцкий уже имел опыт совмещения работы в сборной и клубе. В 2016 году он являлся главным тренером национальной команды и московского ЦСКА.