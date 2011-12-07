Валерий Карпин: «Верю, что с теми футболистами, что есть в России можно добиться результата»

Сегодня, 26 июля, национальная сборная России по футболу официально обрела нового наставника. Валерий Карпин подписал контракт с Российским футбольным союзом и приступил к работе. Теперь главный тренер будет совмещать две аналогичные должности — в «Ростове» и сборной, по крайней мере, в ближайшее время.

Сразу после назначения Карпин ответил на несколько вопросов корреспондента в прямом эфире телеканала «Матч ТВ».

Опытный специалист отметил, что решение о совмещении далось ему непросто. Сначала необходимо было обсудить нюансы с президентом «Ростова», затем посоветоваться с семьей.

«Благодарю за поддержку, за то что поддержали в этом решении. Сказали, что будут помогать все: как клуб, так и семья», — сказал Карпин.

Валерий Георгиевич указал на то, что не обошлось и без сомнений в собственных силах. Прежде всего эмоциональных, так как совмещение — не самое легкое дело, есть риски «перегореть» либо в клубе, либо в сборной.

«Решающим фактором к принятию положительного решения стала вера. Вера людей в меня и моя собственная вера в тех футболистов, которые есть в России. Я верю, что с этими футболистами можно добиться результата», — подытожил Карпин.