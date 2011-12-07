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Валерий Карпин: «Верю, что с теми футболистами, что есть в России можно добиться результата»

Новый главный тренер сборной России по футболу ответил на вопросы журналистов после официального назначения на должность.

Сегодня, 26 июля, национальная сборная России по футболу официально обрела нового наставника. Валерий Карпин подписал контракт с Российским футбольным союзом и приступил к работе. Теперь главный тренер будет совмещать две аналогичные должности — в «Ростове» и сборной, по крайней мере, в ближайшее время.

Сразу после назначения Карпин ответил на несколько вопросов корреспондента в прямом эфире телеканала «Матч ТВ».

Опытный специалист отметил, что решение о совмещении далось ему непросто. Сначала необходимо было обсудить нюансы с президентом «Ростова», затем посоветоваться с семьей.

«Благодарю за поддержку, за то что поддержали в этом решении. Сказали, что будут помогать все: как клуб, так и семья», — сказал Карпин.

Валерий Георгиевич указал на то, что не обошлось и без сомнений в собственных силах. Прежде всего эмоциональных, так как совмещение — не самое легкое дело, есть риски «перегореть» либо в клубе, либо в сборной.

«Решающим фактором к принятию положительного решения стала вера. Вера людей в меня и моя собственная вера в тех футболистов, которые есть в России. Я верю, что с этими футболистами можно добиться результата», — подытожил Карпин.

КВ
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