Воспитанник «Рубина» Степанов помог футболистам-любителям из Елабуги

Елабужская любительская футбольная лига поблагодарила воспитанника казанского «Рубина» Данила Степанова за помощь в покупке спортивного инвентаря.

«Елабужская любительская футбольная лига выражает благодарность Степанову Данилу за приобретение футбольных мячей! Спасибо за поддержку Елабужского футбола. Желаем Вам больших спортивных побед!», — говорится в официальном сообществе ассоциации во «ВКонтакте».

Напомним, что Степанов является выпускником академии «Рубина». За клуб из столицы Татарстана он провел 19 матчей. В прошлом сезоне 21-летний защитник был арендован волгоградским «Ротором» и появился на поле 22 раза, отличившись 1 голом и 1 голевой передачей.

В текущем розыгрыше чемпионата России Степанов был отдан в аренду тульскому «Арсеналу», за который уже успел отличиться одним голевым пасом в первом туре РПЛ в матче с московскими «железнодорожниками» (1:3).