«Ак Барс» выиграл Кубок чемпионов без помощи звездных легионеров

Предсезонный турнир получился своеобразной репетицией «постковидного» хоккея в России, тем паче что КХЛ должна стартовать 2 сентября. Как минимум осенью на аренах не следует ждать аншлагов, в зонах личного досмотра зрителей настойчиво просят соблюдать социальную дистанцию, а в ледовый дворец не войти без предварительного измерения температуры.

Впрочем, эти издержки не отменяют того факта, что в Казани собрались «сливки» — четыре клуба, у которых 8 кубков из 11 возможных — «Ак Барс», СКА, «Салават Юлаев» и «Магнитка». Для полного счастья не хватило московских «Динамо» и ЦСКА, но тогда пришлось бы менять формат турнира или увеличивать количество матчей, а тут и так на команды легло по четыре встречи за пять дней.

«Ак Барс» зашел на Кубок чемпионов без своих лидеров, но с бойкой молодежью. Турнир пропустили Джастин Азеведо, Стефан да Коста, Найджел Доус, Станислав Галиев, а Патрис Кормье появился на льду лишь в заключительной встрече. И тем достойнее эта победа, ведь соперники казанцев приехали в оптимальных составах, так что обошлось без проходных матчей. Во всех встречах группового этапа зрители увидели минимум четыре шайбы, а «Металлург» и «Салават» в матче-открытии турнира и вовсе выдали феерию со счетом 5:4. Уфимцы «горели» после 25 минут игрового времени со счетом 0:3, но перевернули матч до 4:4, и решающий гол Магнитогорск сообразил лишь в большинстве за полторы минуты до финальной сирены.

Казанцы же прошли групповой этап без огрехов: на старте в третьем периоде уничтожили СКА (итоговая победа 5:2), одолели «Металлург» (3:1) и выдали упорное «зеленое дерби». Основное время матча с уфимцами закончилось вничью, пятиминутный овертайм тоже не выявил победителя, и лишь победный буллит вернувшегося из-за океана 20-летнего Александра Хованова зафиксировал успех «барсов».

«Салават», проваливший все игры группового этапа, в матче за третье место вдруг воспрял и был близок к тому, чтобы переиграть СКА в основное время. Однако экс-игрок «Ак Барса» Эмиль Галимов перевел матч в овертайм, а затем пришел черед серии послематчевых буллитов — точный бросок Теэму Хартикайнена приносит победу уфимцам.

А в финале сошлись «Ак Барс» и «Металлург», причем у «барсов» фактически солировал капитан Данис Зарипов, разыгравшийся к концу турнира. «Магнитка» хорошо держалась под натиском казанцев, но под конец первого периода заработала два удаления. Первое большинство реализовал Зарипов, а через две минуты после сольного прохода он же расстрелял «девятку» ворот Кошечкина. В середине второго периода в воротах «Металлурга» побывала третья шайба — Артем Галимов воспользовался замешательством Дронова и пробил с кистей. Ответить на это команда из Магнитогорска смогла шайбой Бека в концовке периода.

В начале третьего периода Михаил Фисенко, казалось бы, поставил точку, забив четвертый гол. Однако затем Кормье заработал необязательное удаление, и «Магнитка» реализовала большинство, а за пять минут до финальной сирены Юхо Ламмикко убежал в контратаку и сократил отставание до минимума — 3:4! Но «барсы» выстояли, несмотря на еще одно удаление под занавес встречи, и Данис Зарипов поднял над головой кубок, увенчанный мини-копией центра семьи «Казан».

Казанцы за полторы недели до старта нового сезона КХЛ продемонстрировали свою мощь и амбиции. В составе есть удачный сплав опытных хоккеистов и молодежи, которая всегда готова доказать свою эффективность на льду. Отметим, что на 26 и 27 августа казанский клуб планировал еще два контрольных матча, однако от этой идеи решили отказаться, дабы не рисковать здоровьем хоккеистов. Ближайшая битва ждет нас 2 сентября в Москве против ЦСКА.