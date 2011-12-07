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Бывший защитник «Рубина» продолжит карьеру в «Фенербахче»

Когда-то к нему проявляли интерес «Барселона» и мадридский «Реал».

24-летний центральный защитник Маурисио Лемос перешёл из «Лас-Пальмаса» в турецкий «Фенербахче». Он подписал с клубом трёхлетний контракт.

Сделка по переходу уругвайца оценивается в 1,5 млн евро при трансферной стоимости футболиста в €1,6 миллиона.

Лемос известен в России по выступлениям за казанский «Рубин». Защитник перебрался в РПЛ в июле 2015 года из уругвайского «Дефенсора» на правах аренды, а в январе 2016 года казанцы выкупили его контракт за €400 тысяч. Впрочем, сразу игрока отправили в аренду в «Лас-Пальмас» на полгода, а летом испанский клубы выкупил защитника за два млн евро. Лемос успел провести за «Рубин» всего четыре матча в чемпионате и одну встречу Кубка России.

В составе «Лас-Пальмаса» Маурисио Лемос провёл 49 матчей в Примере и 26 игр в Сегунде. Осенью 2016 года к защитнику проявляли интерес «Барселона» и мадридский «Реал», а трансферная стоимость на пике достигала €10 млн.

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