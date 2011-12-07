Городские спортшколы выходят из карантина

Отметим, что республика вообще стала регионом-флагманом по выводу спорта из карантинной спячки: 13 мая разрешили тренировки ведущих спортсменов РТ, членов сборных команд Татарстана и России, а также представителей профессиональных спортивных клубов. Пятью днями позднее татарстанцы получили возможность поддерживать форму в спортивных центрах, плавательных бассейнах и фитнес-центрах на тренировках с персональным тренером.

А с тем, как организована работа двух подведомственных министерству объектов — Центра бокса и настольного тенниса, а также спорткомплекса «Мирас», на минувшей неделе ознакомился первый заместитель министра спорта РТ Халил Шайхутдинов.

В Центре бокса и настольного тенниса ребята до 18 лет могут посещать добрый десяток секций: не только бокс или настольный теннис, но и мини-футбол, дзюдо, художественную гимнастику…

— В период пандемии нам пришлось уйти в онлайн, но занимались по три часа, — вспоминает в зале для художественной гимнастики тренер отделения по этому виду спорта РСШОР «Идель» Ирина Курская. — Где-то мы потеряли, но сохранить спортивную форму удалось. В период пандемии акцент делали на силовой подготовке, а сейчас нужно работать над выносливостью. Хотя перед тренировками в зале мы проводили беговую работу, но этого мало. Кроме того, нужно набираться опыта в гимнастике с предметами, ведь дома особо с ними не позаниматься. Очень скучаем по соревнованиям, ждем, когда начнутся турниры.

Отметим, что после пандемии в спортшколе олимпийского резерва «Идель» к тренировкам приступили 499 воспитанников. Еще 24 человека и тренер находятся в спортивно-оздоровительном лагере. В отделении художественной гимнастики сегодня занимается 1011 детей, в отделении бокса — 530, в отделении настольного тенниса — 520.

Вернулись к тренировочному процессу и девушки-чирлидерши, то бишь представительницы спортивной аэробики: все они входят в состав сборных Татарстана разных возрастов. Сегодня навыки в этом спорте оттачивают около 150 девчонок. Их тренер Екатерина Борисова также рассказала, что до открытия залов тренировки приходилось проводить на открытом воздухе.

У боксеров первая половина лета прошла в кроссах и общей физической подготовке. Зато теперь они с удовольствием вернулись на ринг и приступили к спаррингам.

— Ребята соскучились по занятиям. Обычно летом как бывало — отток на тренировках, а в этом году все иначе, с радостью бегут, — рассказывает Асхад Бахтеев.

Предварительно боксеры провели 18 дней в спортивных лагерях, так что сейчас тренировочный процесс концентрируется на оттачивании техники.

А на поле соседнего стадиона «Мирас» параллельно шли двусторонние матчи футболистов разных возрастов. Парней 2006 года рождения, кстати, тренирует Ренат Ибрагимов — это первый тренер парня из Дербышек, защитника «Сочи» Эльмира Набиуллина.

— За период пандемии игроков не убавилось — все на месте, а ребята с улицы уже едва ли смогут пройти отбор, поэтому пополнения тоже нет. На карантине работали дистанционно: силовые упражнения плюс тактические занятия. Большое внимание уделили разбору матчей Лиги чемпионов, так что с пользой провели карантин. Вот только за время простоя растеряли процентов 40 игровой формы, так что месяц пришлось наверстывать упущенное, но мы смогли, — подчеркнул тренер.

Отрадно, что «ковидная» истерия не повлияла на желание горожан приобщаться к спорту.

— Удачное расположение объектов в центре жилого массива. Постоянно вижу здесь массу занимающихся, что не может не радовать. Студенты, спортшколы, местные жители… Шикарно, что объекты так востребованы, — подытожил Халил Шайхутдинов.