«Рубин» обыграл «Уфу». Казанцы забили три гола за матч впервые с апреля 2018 года

В пятом туре РПЛ «Рубин» на своём поле обыграл «Уфу» — 3:0. Это первая победа над уфимской командой с мая 2017 года.

Все голы «Рубин» забил во втором тайме усилиями игроков, которые вышли на поле в перерыве. На 47-й минуте Хван Ин Бом ударом слёта в касание пробил вратаря «Уфы», оформив первый гол за казанский клуб. Через десять минут Денис Макаров воспользовался ошибкой в обороне гостей, обыграл Александра Беленова и покатил мяч в пустые ворота. А на 70-й минуте Макаров оказался первым на добивании после удара Хвичи — 3:0.

Отметим, что «Рубин» забил три гола за матч впервые с 14 апреля 2018 года. Тогда со счётом 3:0 в гостях был повержен пермский «Амкар».