«Ак Барс» объявил о старте продаж билетов на домашние матчи сентября

Хоккейный клуб «Ак Барс» объявил о старте продаж билетов на домашние матчи, которые пройдут в сентябре, информация об этом появилась в Telegram-аккаунте казанского клуба.

«Понеслась! Билеты на домашние матчи сентября появились в продаже в кассах, на официальном сайте и в официальном приложении клуба», — говорится в официальном заявлении пресс-службы ХК «Ак Барс».

Сезон КХЛ для «барсов» стартует 2 сентября домашним матчем с финским «Йокеритом». Помимо «Йокерита» в сентябре казанский клуб примет на «Татнефть Арене» пекинский «Куньлунь», нижегородское «Торпедо», московский «ЦСКА», «Сочи», подмосковный «Витязь», владивостокский «Адмирал», московский «Спартак» 4, 5, 8, 18, 20, 24 и 26 числа соответственно.