Алексей Вербов: Казань оставила в истории российского волейбола след 53-го размера

Легендарный игрок, а ныне главный тренер казанского «Зенита» Алексей Вербов рассказал в беседе с корреспондентом «Казанских ведомостей», что он ждет от крупнейшего волейбольного турнира в России и Казани, а также о том, чего ждать болельщикам десятикратных чемпионов страны в новом сезоне Суперлиги.

Для начала хотелось бы узнать ваше мнение о мероприятии, которое сегодня проходит здесь, в центре Казани.

Такое мероприятие проходит не только здесь, а во всех десяти городах-организаторах. Это положительно сказывается на популяризации волейбола. Вообще, само по себе это не просто волейбольное мероприятие, сегодняшнее событие имеет под собой цель привлечения широких масс людей к данному виду спорта.

Если говорить про Казань, то место выбрано просто отличное: приходят болельщики, приходят любители волейбола. В остальных городах, как мне известно, тоже стараются выбирать специальные площадки, где гуляет много людей.

Какие эмоции вызывает у вас тот факт, что это первый домашний Чемпионат мира по волейболу для нашей страны?

Безусловно, это не рядовое событие. Очень приятно иметь к этому отношение, даже сейчас, за год до начала ЧМ. Для любого человека, имеющего отношение к волейболу, Олимпийские игры и Чемпионат мира являются крупнейшими турнирами, и то, что такое событие будет проходить в нашей стране, — это большая радость для всех нас.

Казань — спортивная столица России и один из городов, принимающих турнир. Это из-за расположения здесь гордости Татарстана — казанского «Зенита»?

Выбор городов-организаторов, как я понимаю, связан, конечно же, с локациями, а также с городами, которые так или иначе оставили какой-то заметный след в истории российского волейбола. Казань тут, конечно, стоит особняком. Я бы сказал, оставила след 53-го размера (смеется). Думаю, что никто даже и не думал рассматривать вариант, при котором Казань не стала бы одним из городов, принимающих Чемпионат мира.

Напоследок не могу не спросить вас о «Зените». Раньше казанский клуб выступал на столь высоком уровне, что, казалось, просто не замечал своих соперников на пути к очередному титулу. Последние сезоны ситуация слегка изменилась. Какие цели ставит перед собой десятикратный чемпион России в предстоящем сезоне?

Цели у нас всегда стоят одни и те же, они у нас не меняются из года в год. Другое дело, что конкуренция возросла. Безусловно, сейчас мы не имеем такого подавляющего преимущества над соперниками, как это было раньше — это факт.

Но тем интереснее спорт, как мне кажется. Он существует для того, чтобы выявлять сильнейшего среди равных. Надеюсь, что в этом сезоне у нас все получится. Ну, а глобальная цель для меня лично — чтобы команда показала максимум того, на что она способна. Я считаю, что у нас собран хороший коллектив для того, чтобы вернуться к тому «чемпионскому» ходу и выполнить все цели, которые перед нами стоят. Будем прикладывать для этого максимальные усилия.

Напомним, что Чемпионат мира по волейболу пройдет в Казани и еще девяти городах России с 26 августа по 11 сентября 2022 года. Любопытно, что домашние соревнования по данному виду спорта столь высокого уровня проводятся впервые в истории нашей страны. В ЧМ-2022 примут участие 24 национальные команды, включая Россию. Жеребьевка группового этапа турнира пройдет 30 сентября 2021 года.