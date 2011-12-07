Капитан «Ак Барса» Зарипов заявил о завершении игровой карьеры

В Казани на встрече с Рустамом Миннихановым капитан «Ак Барса» Данис Зарипов заявил, что предстоящий сезон станет для него последним в игровой карьере. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

«Этим летом я много думал о своей карьере и игровом будущем. Рад, что переговоры прошли хорошо и мы с „Ак Барсом“ смогли договориться. Я пришел в „Ак Барс“ ровно 20 лет назад, и этот год станет последним в моей игровой карьере» — сказал Зарипов.

Игрок поблагодарил руководство республики и компанию «Татнефть» за внимание и поддержку, а также пообещал привести команду к победе в чемпионате.

За время своей продолжительной карьеры Данис Зарипов 5 раз выигрывал Кубок Гагарина. Чемпионом он становился не только в составе казанского клуба, но и магнитогорского «Металлурга». Свою игровую карьеру он начал в «Мечеле», также Зарипов пробовал свои силы за океаном, там он провел один сезон.

Напомним, летом капитан продлил контракт с «Ак Барсом» на один год. Его зарплата уменьшилась с 60 млн до 20 млн рублей.