Капитан Татарстан: Данис Зарипов объявил, что этот сезон станет последним в его карьере

На встрече «Ак Барса» с Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым, капитан казанского клуба Данис Зарипов объявил о том, что сезон 2021/22 станет последним в форме команды.

«Этим летом я много думал о своей карьере и игровом будущем. Рад, что переговоры прошли хорошо и мы с „Ак Барсом“ смогли договориться. Я пришел в „Ак Барс“ ровно 20 лет назад, и этот год станет последним в моей игровой карьере», — сказал Зарипов.

Игрок поблагодарил руководство республики и компанию «Татнефть» за внимание и поддержку, а также пообещал привести команду к победе в чемпионате.

За время своей продолжительной карьеры Данис Зарипов пять раз выигрывал Кубок Гагарина. Чемпионом он становился не только в составе казанского клуба, но и магнитогорского «Металлурга». Также Зарипов пробовал свои силы за океаном — там он провел один сезон.

Журналист «КВ» вспоминает его самые яркие выступления и победы в составе «Ак Барса».

Первый трофей в КХЛ

Казанский клуб всегда славился победами на внутренней арене, в команду постоянно приезжали топовые игроки из разных стран мира. Но Зарипов пришел в команду до прихода звезд НХЛ, еще в далеком 2001 году, но даже на их фоне он никогда не терялся и всегда считался звездой и любимцем публики.

После создания Континентальной хоккейной лиги от «Ак Барса» все также ждали побед, и команда не подвела, в первый же год обыграв ярославский «Локомотив» в седьмом решающем матче и взяв Кубок Гагарина.

В той победе Данис Зарипов сыграл немаловажную роль. Именно он протащил шайбу через всю зону «Локомотива», чтобы потом с броска Морозова она оказалась в воротах.

На следующий год казанцам удалось защитить званием чемпиона и стать первой командой, которая взяла два Кубка Гагарина подряд.

«Уход в „Металлург“ был моей инициативой»

Одной из самых неожиданных новостей стало решение Зарипова уйти из «Ак Барса». Сделал он это после 12 лет проведенных в клубе. Данис ушел в магнитогорский «Металлург». Знал ли тогда, что вернется обратно, остается только догадываться.

«Скажу открыто, в большей степени расставание с „Ак Барсом“ было моей инициативой. Так жизнь сложилась», — сказал он тогда в интервью Чемпионат.com.

Как оказалось, это было верным для Зарипова решение, в составе «Магнитки» он смог взять Кубок Гагарина еще два раза.

Допинг и затяжная пауза

Были в карьере Даниса Зарипова и непростые времена, в 2017 году его обвинили в употреблении допинга. Произошло это как раз в момент его возвращения в «Ак Барс».

В допинг-пробе Зарипова обнаружили обнаружены препараты, относящиеся к классам S6.b — стимуляторы и S5 — диуретики и маскирующие агенты.

Дисциплинарный комитет IIHF рассмотрел его дело, отстранив игрока от участия в соревнованиях до 22 мая 2019. На тот момент ему было уже 38 лет.

Тогда казанский клуб спортсмена не бросил и заключил с ним контракт на два года. Как итог — такое доверие обернулось еще одним трофеем, который Зарипов взял вместе с командой в 2018 году.

«Хочу взять еще один Кубок Гагарина»

Этот сезон станет для Зарипова по настоящему лебединой песней, ему хочется взять трофей с казанским клубом. На днях в интервью Sport24 он заявил, что его не сильно интересуют разговоры о возрасте, желание играть у него по-прежнему остается.

Стоит отметить, что главный тренер казанцев Дмитрий Квартальнов говорил о проблемах со здоровьем у Капитана Татарстана — Зарипову приходится пропускать матчи из-за постоянных травм.

Но хочется верить в то, что капитан казанского клуба в этом сезоне сможет вновь поднять Кубок Гагарина над головой, таким образом ярком отметив свой уход со льда.